Die chinesische Wirtschaft hat im ersten Quartal ein kräftiges Wachstum erzielt. Wie das nationale Statistikamt mitteilte, kletterte das Bruttoinlandsprodukt um 18,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Vor einem Jahr hatten allerdings die massiven Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu einem historischen Einbruch der Wirtschaftsleistung von 6,8 Prozent geführt. Ökonomen hatten für den Jahresstart 2021 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 19,2 Prozent gerechnet. Auch im Vergleich zum Schlussquartal 2020, als die zweitgrößte Volkswirtschaft ein Zuwachs von 6,5 Prozent im Jahresvergleich erzielte, liegt das Plus spürbar höher. In den kommenden Quartalen dürfte der Zuwachs aber nicht mehr ganz so hoch ausfallen, da die chinesische Wirtschaft an den höheren Werten des Vorjahres gemessen wird. Chinas Wirtschaft begann sich im zweiten Quartal 2020 zu erholen und verzeichnete in den verbleibenden Quartalen des Jahres höhere Wachstumszahlen.

Die Industrieproduktion in China kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 14,1 Prozent. Ökonomen hatten einen Zuwachs um 16,5 Prozent erwartet. Der Einzelhandelsumsatz wuchs sogar um 34,2 Prozent. Hier hatten Ökonomen mit 28 Prozent einen nicht ganz so starken Anstieg in Aussicht gestellt.

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen März Baubeginne PROGNOSE: +14,0% gg Vm zuvor: -10,3% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +4,0% gg Vm zuvor: -10,8% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan April (1. Umfrage) PROGNOSE: 89,0 zuvor: 84,9

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 4.165,25 -0,11% Nasdaq-100-Indikation 13.998,50 -0,10% Nikkei-225 29.679,15 +0,12% Hang-Seng-Index 28.846,75 +0,19% Kospi 3.199,23 +0,15% Shanghai-Composite 3.417,17 +0,53% S&P/ASX 200 7.055,10 -0,05%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Trotz sehr guter Vorgaben der Wall Street, halten sich die Kursbewegungen in Grenzen. Den Grund machen Marktbeobachter in dem verglichen mit den USA langsamen Voranschreiten der Covid-19-Schutzimpfungen aus. In Asien steigen vielerorts die Corona-Fallzahlen. So gelten etwa in verschiedenen Regionen Japans ab dem heutigen Freitag wieder verschärfte Einschränkungen. Das bremst den japanischen Aktienmarkt. Etwas stärker legt der Composite-Index in Schanghai zu. Die chinesische Wirtschaft erlebte im ersten Quartal ein BIP-Rekordwachstum zum Vorjahr. Allerdings geht am Aktienmarkt auch die Sorge um, dass China die geldpolitischen Zügel etwas strafft, um die Inflation im Zaum zu halten. In Hongkong werde die Kauflust der Anleger von Befürchtungen gedämpft, dass mehr und mehr Unternehmen ihre Schulden nicht bedienen könnten, so KGI Securities. Geely springen um 8 Prozent nach oben, nachdem der Autohersteller sein erstes Elektrofahrzeug der Marke Zeekr vorgestellt hat. In Sydney fällt die Aktie des Bergbaukonzerns Newcrest mit einem Plus von 3,2 Prozent auf, nachdem Goldman Sachs die Titel auf "Buy" von "Neutral" hochgestuft hat. Zudem war am Vortag der Goldpreise kräftig gestiegen. In Taiwan geht es mit dem Kurs von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) um 2,4 Prozent abwärts. Hier dürften Gewinne in der zuletzt gut gelaufenen Aktie mitgenommen werden.

US-NACHBÖRSE

Allmählich kommt die Bilanzsaison der US-Unternehmen in Gang. So legte am Donnerstag nach Börsenschluss in den USA der Aluminiumkonzern Alcoa Zahlen zum ersten Geschäftsquartal vor. Das Unternehmen konnte im Berichtsquartal abermals höhere Aluminiumpreise durchsetzen und erwartet wegen der hohen Nachfrage weitere Preissteigerungen. Entsprechend optimistisch fiel der Ausblick auf das zweite Quartal aus. Das verhalf der Aktie im nachbörslichen Handel zu einem Anstieg um 4,1 Prozent auf 34,20 Dollar. Positiv wurden auch Zahlen und Ausblick des Farben- und Lackeherstellers PPG Industries aufgenommen. Der Kurs stieg um rund 4 Prozent auf 153,97 Dollar. Mit einem Plus von 1,9 Prozent reagierte die Aktie von JB Hunt auf die Zahlen des Speditionsunternehmens.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.035,99 0,90 305,10 11,21 S&P-500 4.170,43 1,11 45,77 11,03 Nasdaq-Comp. 14.038,76 1,31 180,92 8,93 Nasdaq-100 14.026,20 1,61 222,28 8,83 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 849 Mio 859 Mio Gewinner 2.081 1.921 Verlierer 1.202 1.359 Unverändert 134 132

Fest - Die Wall Street glänzte mit neuen Rekordständen. Händler verwiesen auf nahezu durch die Bank besser als prognostiziert ausgefallene Konjunkturdaten. Rückenwind kam auch von den trotz der guten Zahlen stark fallenden Renditen am Anleihemarkt. Citigroup und Bank of America übertrafen die Erwartungen an ihre Quartalszahlen deutlich. Allerdings bezeichnen Analysten die Kosten der Bank of America (-2,9%) als enttäuschend. Bereits an den Vortagen war zu erkennen, dass Anleger gute Bankbilanzen zum Einstreichen von Gewinnen nutzten. Citigroup verloren 0,5 Prozent. Unitedhealth (+3,8%) schloss das Quartal besser ab als erwartet und hob die Jahresprognose an. Das gleiche galt für Pepsi (+0,1%). Allerdings erwartet der Getränkehersteller bei bestimmten Produkten ein verlangsamtes Wachstums. Dell will sich von der Beteiligung an VMware trennen, um Schulden abzubauen. Dell gewannen 6,7 und VMware 3 Prozent. Bei American Eagle Outfitters (+4,1%) verlief die abgelaufene Periode besser als gedacht.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 -0,4 0,15 3,2 5 Jahre 0,80 -5,0 0,85 44,2 7 Jahre 1,23 -7,1 1,30 58,1 10 Jahre 1,55 -8,5 1,63 62,8 30 Jahre 2,24 -7,7 2,32 59,2

Am Rentenmarkt stiegen die Notierungen kräftig, die Renditen sanken also, - trotz der guten Wirtschaftsdaten. Zinserhöhungen stünden dennoch noch lange nicht auf der Agenda, hieß es im Handel dazu nach neuerlichen Kommentaren aus Notenbankerkreisen in diese Richtung. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um rund 8 Basispunkte auf 1,55 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:40 % YTD EUR/USD 1,1966 -0,0% 1,1968 1,1981 -2,0% EUR/JPY 130,21 +0,1% 130,14 130,41 +3,3% EUR/GBP 0,8695 +0,2% 0,8682 0,8687 -2,6% GBP/USD 1,3762 -0,2% 1,3786 1,3791 +0,6% USD/JPY 108,80 +0,1% 108,74 108,85 +5,4% USD/KRW 1115,52 -0,1% 1117,06 1115,45 +2,7% USD/CNY 6,5291 +0,1% 6,5228 6,5328 +0,0% USD/CNH 6,5304 +0,1% 6,5266 6,5341 +0,4% USD/HKD 7,7687 +0,0% 7,7673 7,7672 +0,2% AUD/USD 0,7736 -0,2% 0,7751 0,7751 +0,4% NZD/USD 0,7161 -0,2% 0,7172 0,7172 -0,3% Bitcoin BTC/USD 61.535,28 -3,0% 63.466,85 62.909,25 +111,8%

Das Euro-Dollar-Paar tendierte bei kleinen Schwankungen seitwärts. Ebenso der Bitcoin auf leicht ermäßigtem Niveau knapp unter dem jüngsten Rekordhoch.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,56 63,46 +0,2% 0,10 +30,5% Brent/ICE 67,04 66,94 +0,1% 0,10 +30,0%

Am Erdölmarkt fielen die Preise leicht. Händler befürchteten, Russland könnte die Ölexporte als Waffe gegen die US-Ölbranche einsetzen. Denn inmitten der angespannten Beziehungen zu Russland verhängen die USA neue Sanktionen gegen Moskau. Als Gründe nannte Washington unter anderem mutmaßlich russische Einmischungen in die US-Wahlen 2020 und den im Dezember aufgedeckten Solarwinds-Cyberangriff.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.765,60 1.763,60 +0,1% +2,00 -7,0% Silber (Spot) 25,90 25,85 +0,2% +0,05 -1,9% Platin (Spot) 1.203,00 1.197,45 +0,5% +5,55 +12,4% Kupfer-Future 4,21 4,22 -0,2% -0,01 +19,4%

Aus Sorge vor steigender Inflation ohne geldpolitische Straffungen zog der Goldpreis deutlich an um 28 auf 1.765 Dollar. Auch die stark fallenden Renditen trieben den Preis nach oben.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

Der Chef US-Pharmakonzerns Pfizer, Albert Bourla, glaubt an eine Rückkehr zum "normalen Leben" ab dem späten Herbst. Das zeigten die Erfahrungen aus Israel, wo bereits weite Teile der Bevölkerung mit dem Vakzin, das Pfizer gemeinsam mit dem deutschen Unternehmen Biontech entwickelt hat, geimpft wurden, sagte er im Interview mit dem Handelsblatt sowie La Stampa, Les

Echos und El Mundo.

BEZIEHUNGEN CHINA - JAPAN

China hat aus Protest gegen Tokios Plan zur Einleitung von aufbereitetem Wasser aus dem Unglücksreaktor Fukushima ins Meer den japanischen Botschafter einbestellt. Peking sieht in der Entsorgung von mehr als einer Million Tonnen des Wassers eine "mutmaßliche Verletzung internationalen Rechts".

BEZIEHUNGEN USA - RUSSLAND

