Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Erneut sahen wir beim DAX gestern keine großen Bewegungen. Die Handelspanne betrug sogar weniger als 50 Zähler. Am Ende des Tages ging der DAX mit einem Plus von 0,3 Prozent aus dem Handel. Schlussstand: 15.255 Punkte. Marktidee: Drägerwerk. Drägerwerk hat gestern Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und die Märkte voll und ganz überzeugt. Die Aktie von Drägerwerk reagierte dementsprechend positiv. Das Papier war mit einem Plus von über neun Prozent drittstärkster Wert im MDAX. Aus technischer Sicht hellte sich das mittelfristige Chartbild deutlich auf. Auf der Oberseite ergibt sich jetzt ein neues Kursziel.