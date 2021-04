Vancouver, B.C. (16. April 2021) Kingman Minerals Ltd. ("Kingman" oder das "Unternehmen") (TSX.V: KGS, FWB: 47A1) gibt den Abschluss des Phase-I-Bohrprogramms bekannt und meldet den Eingang der Analyseergebnisse aus Bohrung MH-05. Das Phase-I-Bohrprogramm umfasste insgesamt 778 m an Kernbohrungen, die einen neuen Katalog moderner Bohrkerne für die Datenerfassung und ein umfassendes und besseres Verständnis der geologischen Kontrollen, der Alterationskontrollen und strukturellen Kontrollen auf dem Goldprojekt Mohave bieten.

Systemindikatoren und Exploration

Anfänglich wurde erwartet, dass ausschließlich stark oxidierte Gänge entlang der oberen und unteren Kontakte der Rhyolith-Intrusionen vorkommen. Die erhaltenen Analyseergebnisse aus dem Phase-I-Bohrprogramm haben jedoch definitiv gezeigt, dass Gold- und Silberkonzentrationen direkt mit einem oder einer Kombination von bis zu vier wichtigen und leicht beobachtbaren geologischen Indikatoren in Zusammenhang stehen, einschließlich:

- Allgemeine Nähe zu Rhyolith-Intrusionen;

- Vorkommen einer Eisenoxidmineralisierung;

- Relativ intensive hydrothermale Vertonung;

- Vorkommen sulfidhaltiger hydrothermaler Brekzien.

"Diese Ergebnisse in Verbindung mit dem Ausmaß der hydrothermalen Alteration sind sehr faszinierend, da dies Indikatoren sind, nach denen wir nicht nur in epithermalen Goldmilieus suchen, sondern auch Indikatoren für größere Lagerstätten wie z. B. Basismetall-Porphyr-Systeme, die häufig in genetischer Beziehung zu Ganglagerstätten stehen, die auf dem Goldprojekt Mohave beobachtet wurden", kommentierte Christopher Seligman, B.Sc., MAusIMM CP (Geo), leitender Geologe bei Dahrouge Geological Consulting USA Ltd. in Denver, Colorado, und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101, der die technischen Aktivitäten während des Phase-I-Bohrprogramms überwachte.

Abbildung 1 - Minerallagerstätten des Porphyr-Typs werden durch große Mengen von heißem Wasser gebildet, das aus großen Magmakammern in der Erde stammt und häufig mit zahlreichen anderen Metalllagerstätten und Typen in Zusammenhang steht, einschließlich epithermaler Gold-Silber-Lagerstätten.

Nach Abschluss des Phase-I-Bohrprogramms werden die erhaltenen Analyseergebnisse weiterhin validiert und in die geologischen und strukturellen Modelle für das Goldprojekt Mohave aufgenommen, um die für das Goldprojekt Mohave geplante Ressourcenschätzung zu unterstützen. Darüber hinaus wird die große Menge an Kernbohrdaten, die während des Phase-I-Bohrprogramms gesammelt wurde, weiterhin in Explorationsmodelle einbezogen, die als Anleitung für das erwartete Phase-II-Bohrprogramm dienen werden.

"Die Bestätigung und Überprüfung historisch gemeldeter Analysegehalte in Verbindung mit den neuesten geologischen Beobachtungen wird für die Aktualisierung und Verfeinerung des Lagerstättenmodells von unschätzbarem Wert sein, um weitere Explorations- und Abgrenzungsarbeiten zu unterstützen", kommentierte Christopher Seligman.

Das Phase-I-Bohrprogramm umfasste fünf Bestätigungsbohrungen, um sowohl die Art als auch den Gehalt der historischen Mineralisierung zu überprüfen. Das Programm wurde in der ehemals produzierenden Mine Rosebud durchgeführt, die sich auf dem Konzessionsgebiet befindet. Es ermöglicht dem Unternehmen, für das Minengebiet einen aktuellen technischen Bericht und eine Ressourcenschätzung gemäß NI-43 101 zu erstellen.

Zusammenfassung der Bohrung MH-05:

Die Bohrung MH-05 wurde in einem Winkel von -60 Grad zur Horizontalen niedergebracht, um die beiden anvisierten mineralisierten Gänge zu durchteufen. Sie endete in einer Tiefe von 137 m und lieferte die folgenden wichtigsten Ergebnisse:

- Die Bohrung wurde in einer breiten Zone mit hydrothermalen Alterationen angesetzt, die mit epithermalen Ablagerungen übereinstimmen;

- Eine durchgehende Zone mit reichlich Eisenoxid wurde von 116 bis 120 m (380,5 - 394,5 Fuß) durchteuft;

- Eine hydrothermale Sulfidbrekzie wurde von 120 bis 120,5 m (394 - 395 Fuß) durchteuft;

- Ein unpassierbarer Hohlraum wurde in 137 m (449,5 Fuß) angetroffen, bevor der zweite anvisierte Gang durchteuft wurde.

"Obwohl wir den zweiten Gang nicht durchteufen konnten, ist das Vorhandensein des untertägigen Hohlraums, in dem er sich befand, ermutigend, da dies mit dem Ort übereinstimmt, an dem wir den zweiten Gang projiziert haben. Dies legt das wahrscheinliche frühere Vorkommen von abbaubarem mineralisiertem Material während des Betriebs der Mine Rosebud nahe", kommentierte Brad Peek, M.Sc. CPG und qualifizierter Sachverständiger für das Projekt Mohave.

Bohrung MH-05 - wichtige Analysergebnisse

- 6,0 g/t Au über 4 Fuß (1,2 m) von 391 bis 395 Fuß in Diorit und Diabas und 26,2 g/t Ag (1,6 Fuß wahre Mächtigkeit);

- 23,3 g/t Au über 1 Fuß (0,3 m) von 394 bis 395 Fuß innerhalb der Diabas-Sulfidbrekzie und 41,4 g/t Ag (0,4 Fuß wahre Mächtigkeit);

ANALYSEERGEBNISSE MH-05 Au Au Ag Ag ppm g/Mt ppm g/Mt 0,005 0,03 0,1 3 C/N Gesteinsart Anmerkungen VON (FT) BIS (FT) PROBENNR. FA-01 FA-03 FA-08 FA-03 1 DIORIT Starker FeOx-Gehalt 188 189 1748224 0,074 1,8 2 DIABAS Intensiver FeOx-Gehalt 189 190 1748225 0,649 3,6 3 DIABAS Leichter FeOx-Gehalt 329,5 330,5 1748226 0,02 1,3 4 DIORIT Starker FeOx-Gehalt 380,5 381,5 1748227 0,085 1,1 5 DIORIT Schwacher FeOx-Gehalt 381,5 382,5 1748228 0,008 0,3 6 DIABAS Moderater FeOx-Gehalt 391 392 1748229 0,022 3,7 7 DIABAS Starker FeOx-Gehalt 392 393 1748230 0,164 33,9 8 DIABAS Starker FeOx-Gehalt 393 394 1748231 0,362 26,1 9 DIABAS Sulfidbrekzie 394 395 1748232 > 5,000 23,3 41,4 10 RHYOLITH Moderater FeOx-Gehalt 395 396 1748233 0,016 0,1 11 RHYOLITH Schwacher FeOx-Gehalt 396 397 1748234 0,029 0,4

Abbildung 2: - Zusammenfassung der Analyseergebnisse aus Bohrung MH-05

Die höchsten Analyseergebnisse aus der Bohrung MH-05 konzentrierten sich innerhalb der durchteuften hydrothermalen Sulfidbrekzie ab 120 m, die durch eine sehr geringe Eisenoxidation gekennzeichnet war, was darauf hindeutet, dass die Sulfide wahrscheinlich die Goldmineralisierung führen.

Abbildung 3: Sulfidbrekzie in Probe 1748232, die 23,3 g/t Au und 41,4 g/t Ag enthielt

"Diese zusätzlichen und endgültigen Analyseergebnisse sind sehr überzeugend, da wir jetzt sowohl das Ziel als auch die Gehalte bestätigt haben, für die die Mine Rosebud betrieben wurde. Wir können uns jetzt auf diese Ergebnisse und neuesten Beobachtungen konzentrieren, um unseren geologischen Kontext und die Erstellung unserer Explorationsziele zu verbessern und das Ausmaß und Potenzial des Goldprojekts Mohave sowohl seitlich als auch in der Tiefe zu bestimmen", meinte Brad Peek.

Analysis:

Die Proben wurden im Eilverfahren an die Firma Skyline Assayers & Laboratories, mit Sitz in Tucson (Arizona), zur Gold- und Silberanalyse übersandt. Bei der Bestimmung des Goldgehalts kam die von Skyline entwickelte FA-1-Methode (Flammprobe/Atomabsorption (Geochem), 5 - 5.000 ppb, 30 g-Aliquot, gravimetrische Analyse bei Überschreitungen der Grenzwerte) und bei der Bestimmung des Silbergehalts die FA-8-Methode (Königswasser/Atomabsorption (Geochem)) zur Anwendung.

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Brad Peek, M.Sc., CPG, der eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 in Bezug auf Kingman Minerals Ltd. und das Projekt Mohave ist, geprüft und genehmigt.

Über Kingman

Kingman Minerals Ltd. befasst sich zurzeit mit der Edelmetallexploration und hat das Ziel, bestehende Mineralkonzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Gebieten von Nordamerika zu erwerben und auszubauen.

Das Projekt Mohave (das "Projekt") liegt in den Music Mountains in Mohave County (Arizona) und besteht aus 71 Erzgangschürfrechten (Lode Claims), die auch die ehemals produzierende Mine Rosebud ("Rosebud") umfassen. In den 1880ern wurden in dem Gebiet hochgradige Gold- und Silbergänge entdeckt und hauptsächlich in den späten 1920ern und 1930ern abgebaut. Die Untertageerschließung im Konzessionsgebiet Rosebud umfasste einen 400-Fuß-Schacht sowie Stollen, Schächte und Querstrecken auf rund 2.500 Fuß.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Sandy MacDougall, Chairman & Director

(604) 685-7720

