München (ots) - Der Reiseveranstalter Rainbow Garden Village (RGV) meldet für das Jahr 2021 ein gesteigertes Interesse am weltweiten Impact Travel. Nachhaltige Reiseangebote lagen bereits vor der Pandemie im Trend und rücken nun wieder in den Vordergrund. Die Tourismusbranche setzt jetzt verstärkt auf Nachhaltigkeit, was beim Verbraucher sehr gut ankommt.Impact Travel - was ist das?Engagierte Urlauber entdecken die Welt und unterstützen gleichzeitig eine Region oder ein Projekt vor Ort. Die Idee überzeugt: Reisen und dabei etwas Sinnvolles tun. Der Reiseveranstalter Rainbow Garden Village (RGV) verfügt über langjährige Erfahrung in diesem Bereich und ist bereits seit 1999 mit Freiwilligenarbeit im Ausland bestens vertraut.Die Impact Travel Angebote verfolgen das Ziel, Urlaub und Engagement sinnvoll miteinander zu verbinden.Mit Impact Travel setzt sich der Reisende beispielsweise in Wildlife Projekten (https://www.rainbowgardenvillage.com/projektsuche?utf8=%E2%9C%93&q%5Bproject_type_id_eq%5D=&q%5Blocation_destination_id_eq%5D=&q%5Bactivity_id_eq%5D=6&commit=Los+gehts%21) für den Artenschutz ein, indem er an Forschungsarbeiten teilnimmt, in Klima- oder Naturschutz Projekten (https://www.rainbowgardenvillage.com/projektsuche?utf8=%E2%9C%93&q%5Bproject_type_id_eq%5D=&q%5Blocation_destination_id_eq%5D=&q%5Bactivity_id_eq%5D=5&commit=Los+gehts%21) besteht die Möglichkeit Klimaschutz Initiativen aktiv zu unterstützen oder an Beach Cleaning Aktionen teilzunehmen. Im Bereich Soziale Projekte (https://www.rainbowgardenvillage.com/projektsuche?utf8=%E2%9C%93&q%5Bproject_type_id_eq%5D=&q%5Blocation_destination_id_eq%5D=&q%5Bactivity_id_eq%5D=3&commit=Los+gehts%21) gibt es sehr unterschiedliche Möglichkeiten sich einzusetzen, vom Kinder unterrichten bis hin zu Women Empowerment Projekten.Durch diese Art zu reisen, was häufig auch als Slow Travel bezeichnet wird, werden viele der negativen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen des Tourismus für Reiseländer minimiert und gleichzeitig mehr Gewichtung auf die örtliche Wertschöpfungskette gesetzt, um so einen größeren wirtschaftlichen Nutzen für die Menschen vor Ort zu generieren.Impact Travel steht für Fairness in jeder Hinsicht, wobei Klimaschutz und der Fußabdruck des Reisens im Vordergrund stehen. Es können etliche sinnvolle Möglichkeiten genutzt werden, persönliche Traumländer zu erkunden, dabei in deren Kultur einzutauchen, echte Freundschaften zu schließen und einen positiven Einfluss auf die Gegebenheiten vor Ort auszuüben.Für wen ist Impact Travel am besten geeignet?Die Zielgruppe für Impact Travel ist breit gefächert und für jede Altersgruppe geeignet. Impact Traveler eint der Wunsch, über den erhofften Erholungseffekt hinaus, etwas Sinnvolles zu tun. Dass Aktiv-Urlaub zur Erholung besser geeignet ist, als einen reinen Strandurlaub zu verbringen, belegen bereits medizinische Studien nachweislich.