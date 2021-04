Zürich (ots) - Das Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz NNBS hat das per April 2021 neu geschaffene Technische Sekretariat des Standards Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS Infrastruktur mit ausgewiesenen Fachleuten besetzen können. Stephan Wüthrich übernimmt als Technischer Sekretär die Leitung des Sekretariats. Der Bauingenieur FH/NDS ist Professor für Nachhaltiges Bauen und Leiter des Fachbereichs Bauingenieurwesen an der Berner Fachhochschule in Burgdorf. Erdjan Opan von OPAN concept SA, der den SNBS Infrastruktur massgeblich mitentwickelt hat, bringt seine Erfahrungen als Experte in das Mandat ein. Das Technische Sekretariat bildet die Kontaktstelle für schriftliche Fragen und unterstützt das NNBS bei der Bekanntmachung und Verankerung des Standards in der Bauwirtschaft. Ferner hilft es unter anderem, den SNBS Infrastruktur weiterzuentwickeln sowie die Nachhaltigkeit im Infrastrukturbereich mit konkreten Lösungen und Innovationen zu fördern. Das NNBS freut sich über den Zuwachs an Wissen und Erfahrung und die damit einhergehende Unterstützung bei der Implementierung des Standards in der Schweiz. Der Standard und seine Hilfsmittel stehen kostenlos zur Verfügung unter www.snbs-infrastruktur.ch



Pressekontakt:



Martin Grether

044 2605110

martin.grether@techkomm.ch



Original-Content von: Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz NNBS, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100054251/100868922

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de