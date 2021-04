Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit leichten Kursgewinnen in die Sitzung starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund eine halbe Stunde vor Handelsstart einen Zugewinn von 0,09 Prozent. Starker Rückenwind kommt aus den USA. Dort hatten die Börsen am Vortag angetrieben von starken Konjunkturdaten ihre Rekordjagd fortgesetzt."Nachdem der gestrige Tag bereits von US-Datenveröffentlichungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...