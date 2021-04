Die aktuell längste Serie: Delivery Hero mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 12.04%) - die längste Serie dieses Jahr: Twitter 11 Tage (Performance: 46.37%). Tagesgewinner war am Donnerstag Mologen mit 16,15% auf 0,03 (14% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -11,76%) vor Drägerwerk mit 10,62% auf 76,55 (452% Vol.; 1W 9,99%) und Consus Real Estate mit 5,83% auf 6,90 (35% Vol.; 1W 0,73%). Die Tagesverlierer: Baumot Group mit -13,17% auf 0,04 (6% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -40,98%), 3D Systems mit -8,37% auf 21,03 (30% Vol.; 1W -12,63%), GameStop mit -6,06% auf 156,44 (25% Vol.; 1W -8,12%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Wells Fargo (3729,48 Mio.), Palantir (2724,72) und GameStop (2458,23). Umsatzausreisser ...

