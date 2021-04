Eine ungebremste Nachfrage infolge der Corona-Pandemie lässt den Lieferdienstes Delivery Hero hoffnungsvoll in das laufende Jahr blicken.Der Nachfrage-Boom infolge der Corona-Pandemie lässt den Lieferdienst Delivery Hero hoffnungsvoll in das laufende Jahr blicken. Der DAX-Konzern setzt weiter ganz auf Wachstum und nimmt dafür hohe Verluste in Kauf. "Wir wollen Marktführer in den Ländern werden, in denen wir bereits aktiv sind", sagte Konzernchef und Mitgründer Niklas Östberg in einer Telefonkonferenz ...

