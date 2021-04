DJ PTA-News: ERWE Immobilien AG: ERWE Immobilien AG stärkt Management Team der ERWE Invest GmbH

Frankfurt (pta012/16.04.2021/08:55) - ...ERWE Immobilien AG stärkt Management Team der ERWE Invest GmbH

* Investment Team ausgebaut * Jochen König als Head of Investment gewonnen * Konsequente Fortführung der ERWE-Wachstumsstrategie * Bestandsaufbau und Strukturierung eines Fonds mit einem nachhaltigen Konzept

Frankfurt/M., den 16. April 2021. Die ERWE Immobilien AG (ISIN DE000A1X3WX6, ERWE), Frankfurt am Main, stärkt ihr neues Geschäftsfeld, das ihre eigens gegründete Tochtergesellschaft ERWE Invest GmbH führt, durch Ausbau ihres Investment Teams. Jochen König, bisher Head of Acquisitions der DIC Asset AG, Frankfurt/M., wurde mit Wirkung von Anfang April zum Head of Investment berufen. König war in den letzten zehn Jahren an der Akquisiton von Immobilien im Gesamtwert von 1,1 Mrd. Euro beteiligt und verfügt über entsprechendes Transaktions-Know-how sowie ein breites Netzwerk. ERWE Invest verfolgt das Ziel, einen Bestand attraktiver Immobilien in deutschen Innenstädten unter Beteiligung von institutionellen Investoren aufzubauen und zu managen.

Neben König besteht das Management-Team der ERWE Invest aus Markus Koch und Rüdiger Weitzel, beide Geschäftsführer der Gesellschaft, sowie Philipp Weitzel. Das Team stützt sich auf den Trackrecord sowie das erfahrene Expertenteam der ERWE Gruppe und prüft derzeit eine Reihe von Akquisitionsmöglichkeiten. Parallel bereitet das Team die Strukturierung eines Fonds mit einem Value-Add-Portfolio sowie einem nachhaltigen, ESG-konformen Konzept vor. Zum Start stehen bereits Bestandsimmobilien zur Verfügung sowie eine Pipeline an attraktiven Immobilien in deutschen Mittelstädten.

Die Investitionsstrategie zielt auf Multi Tenant- und Mixed Use-Objekte mit gut diversifizierten Mischnutzungskonzepten in den Bereichen Büro, Dienstleistung, Einzelhandel und Wohnen. Es sollen Bestandsimmobilien in sehr guten innerstädtischen Lagen akquiriert und Wertsteigerungspotentiale durch Repositionierung realisiert werden. Ein wesentlicher Aspekt besteht in dem ESG-kompatiblen Ansatz der Investitionen. "Unsere Investitionen sind ressourcenschonend, umweltgerecht und auch sozial und kulturell gut ausgerichtet", sagt ERWE-Invest-Geschäftsführer Markus Koch.

"Wir freuen uns, mit Herrn König einen sehr erfahrenen Investmentmanager gewinnen und unser Team nachhaltig verstärken zu können", sagt Rüdiger Weitzel. "Wir verbreitern damit die Basis, um unsere Wachstumsstrategie konsequent und erfolgreich fortzuführen. Über die ERWE Invest als aktiver Manager stellen wir unsere breite Expertise einer größeren Zahl von Investoren zur Verfügung."

Die ERWE Immobilien AG konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Bestands an Mischnutzungsimmobilien in den Bereichen Büro, Service, Einzelhandel, Hotel und Wohnen. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotentiale durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (Prime Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr (ISIN: DE000A1X3WX6) notiert.

