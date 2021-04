DJ PTA-News: DO & CO AG: DO & CO Aktiengesellschaft

Der Vorstand der DO & CO Aktiengesellschaft ("Gesellschaft") hat gegenüber dem Handelsgericht Wien als Firmenbuchgericht erklärt, dass in dem am 31. März 2021 endenden Geschäftsjahr der Gesellschaft 1.000 Wandelschuldverschreibungen mit einer Stückelung zu je EUR 100.000,00, sohin Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 100.000.000,00, an in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ausgewählte institutionelle Investoren ausgegeben wurden.

Die Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen ist aufgrund der Beschlüsse des Vorstandes vom 21. Jänner 2021 über die Ausübung der dem Vorstand durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 15. Jänner 2021 erteilten Ermächtigung und mit Zustimmung des Aufsichtsrates erfolgt.

Die Erklärung des Vorstandes über den Umfang der Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen ist beim Handelsgericht Wien als Firmenbuchgericht hinterlegt.

