FRANKFURT (Dow Jones)--Uniper zieht wegen des geplanten Kohleausstiegs in den Niederlanden vor Gericht. Der Energiekonzern fordert laut Mitteilung eine Entschädigung für verlorene Investitionen. Die Düsseldorfer wollen den Standort Maasvlakte zu einem Ökosystem für nachhaltige Energieproduktion umbauen. "Der Uniper-Standort Maasvlakte eignet sich perfekt zur Produktion von grünem Wasserstoff in industriellem Maßstab", so COO David Bryson.

Das Kohlekraftwerk von Uniper an der Maasvlakte nahe Rotterdam wurde 2016 eröffnet und entspricht dem Konzern zufolge den weltweit höchsten technischen Standards. Das niederländische Kohleausstiegsgesetz untersagt die Verwendung von Kohle zur Stromerzeugung in dem Kraftwerk spätestens ab dem 1. Januar 2030. Eine Umstellung auf andere Energieträger sei unrealistisch. Damit werde Uniper gezwungen, das Kraftwerk nach nur etwa 15 Jahren Betrieb stillzulegen.

April 16, 2021 03:05 ET (07:05 GMT)

