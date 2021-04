DJ Porsche wächst weltweit: Absatz steigt im 1. Quartal um 36 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Porsche hat im ersten Quartal von starker Nachfrage in allen Regionen profitiert und weltweit 71.986 Fahrzeuge ausgeliefert, 36 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Am besten verkauften sich die beiden SUVs, Macan und Cayenne, wie der Sportwagenhersteller in Stuttgart mitteilte. Gefragt war aber auch der Elektrosportwagen Taycan, von dem 9.072 Einheiten verkauft wurden, fast so viele wie vom Drittplatzierten in der Verkaufsstatistik, dem 911.

In Europa wurden von Januar bis März laut Mitteilung 19.389 Porsche verkauft, ein Plus von 16 Prozent. Auf den Heimatmarkt Deutschland entfielen 5.957 Wagen, ein Zuwachs von 14.

Auf dem US-Markt verkauften die Stuttgarter mit 17.368 Fahrzeugen im Vierteljahr 45 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. China bleibt mit 21.991 ausgelieferten Fahrzeugen der größte Einzelmarkt. Hier wurden 56 Prozent mehr Autos ausgeliefert als im Vorjahr.

Mit Blick auf 2021 bleibt der Sportwagenhersteller optimistisch. "Die Auftragseingänge entwickeln sich nach wie vor sehr gut", sagte Vertriebsvorstand Detlev von Platen.

April 16, 2021

