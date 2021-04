Die größte Goldmine im Yukon gibt Vollgas. Vorzeitiger Schuldenabbau, steigende Umsätze und Produktion bei fallenden Kosten. Aktie ist günstig.

Victoria Gold fährt seine Goldmine Eagle im Yukon hoch. Die Haufenlaugungsmine hat den wichtigen Meilenstein der kommerziellen Produktion im Juli 2020 erreicht und wird in diesem Jahr voraussichtlich 180.000 bis 210.000 Unzen Gold zu All-in Sustaining Costs von 1.050 bis 1.175 US-Dollar pro Unze produzieren. Als Teil seines "Projekts 250k" arbeitet das Unternehmen daran, seine Produktion bis 2023 sogar auf 250.000 Unzen pro Jahr zu steigern.

Dazu prüft Victoria weitere Möglichkeiten, wie das ganzjährige Aufstapeln aufs Laugungspad, das Sieben von Feinmaterial vor dem Brechen und das Senken des Cut-off-Gehalts, sowie die Erhöhung der Menge an Material, das direkt zum Laugungspad transportiert wird. Derzeit wird aufgrund des kalten Yukon-Wetters zwischen Januar und März jedoch kein Material auf das Eagle-Laugungspad gestapelt. Gleichzeitig will der wachsende Bergbaukonzern auch die Lebensdauer der Eagle-Mine verlängern. Während ein technischer Bericht aus dem Jahr 2019 eine Produktion von über 210.000 Unzen Gold pro Jahr über eine Lebensdauer von mehr als zehn Jahren skizziert, hat Victoria eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine bis zum Jahr 2040 im Visier, die als "Projekt 2040" bezeichnet wird. Die Eagle-Mine liegt auf dem 555 Quadratkilometer großen Grundstück Dublin Gulch und besteht aus den Lagerstätten Eagle und Olive. Die aktuellen Reserven der beiden Vorkommen belaufen sich auf insgesamt 155 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,65 Gramm Gold pro Tonne, was einer Gesamtmenge von 3,3 Millionen Unzen Gold entspricht.

In diesem Jahr wird Victoria voraussichtlich 12,5 Millionen Dollar für Explorationsarbeiten ausgeben. Es besteht das Potenzial für ein Ressourcen- und Reservenwachstum in der Nähe der Mine und bei weiteren regionalen Zielen. Die Eagle-Grube, die bis zu einer Tiefe von 350 Metern geplant ist, beherbergt eine Mineralisierung bis zu einer Tiefe von 650 Metern. Victoria plant auch die Auffüllung der Olive-Lagerstätte und Bohrungen über 10.000 Meter bei Eagle, die auf Mineralisierungen unterhalb und um die Grube herum abzielen. Regionale Ziele sind Nugget und Raven, bei denen ein Bohrprogramm mit 14.000 Metern zwischen Juni und Oktober geplant ist, Lynx, VBW/Falcon und Olive-Shamrock. Victoria plant auch die Durchführung von Schürfungen und die Entnahme von Bodenproben auf seinem gesamten Grundstück. Im Dezember meldete Victoria Bohrergebnisse von Lynx, mit oberflächennahen Highlights von 153,8 Metern mit 0,49 Gramm Gold pro Tonne und 11,9 Metern mit 1,26 Gramm Gold pro Tonne. Die November-Bohrergebnisse von Raven beinhalteten 19 Meter mit 3,95 Gramm Gold und 13,2 Meter mit 3,05 Gramm Gold. Die liquiden Mittel beliefen sich zum Jahresende auf 56,1 Millionen US-Dollar, nachdem 39,8 Millionen US-Dollar an Tilgungsmitteln aus den Kreditfazilitäten des Unternehmens zurückgezahlt wurden. Victoria Gold erwartet, dass sich die wesentlichen Verbesserungen bei der Produktion und den Stückkosten im Jahr 2021 fortsetzen werden, da das Unternehmen von den kürzlich abgeschlossenen betrieblichen Verbesserungen und dem zunehmenden Bestand an gewinnbarem Gold auf dem Haufenlaugungspad profitiert.

Victoria Gold ist nach wie vor sehr günstig und die letzten Analystenberichte gaben Kursziel von 21-24 CAD für die Aktie bereits an.

