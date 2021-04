Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Primärmarktaktivitäten beschränkten sich gestern auf den Tap des Landes Berlin und den IDA-Bond im ESG-Segment, so die Analysten der Helaba.Die Überzeichnungen seien moderat gewesen, was aber nicht heißen müsse, dass der Markt insgesamt an Aufnahmefähigkeit einbüße. Mit Blick auf die kommende Woche sei die EU mit einer 5-Mrd-Emission im Fokus zu behalten. Anders als bei den SURE-Papieren werde es sich um eine konventionelle Anleihe handeln. Die EFSF habe zuletzt auf eine sehr hohe Überzeichnung verweisen können, was die Analysten als gutes Omen für die EU-Aktivität ansehen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...