Die US-Banken haben im ersten Quartal sehr gut abgeschnitten. Das zeigen die Zahlen der Konzerne wie JPMorgan, Bank of America und Goldman Sachs. Vor allem im Investmentbanking rollte der Rubel. Für einige Finanzinstitute war es das beste Quartal aller Zeiten. Das weckt auch Hoffnungen für die Deutsche Bank, die am 28. April ihre Bücher öffnet. Goldman Sachs ist die einzige reinrassige Investmentbank, die es an der Wall Street noch gibt. Am Mittwoch veröffentliche man die Q1-Zahlen und stellte einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...