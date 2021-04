Optimistische Töne auf der Hauptversammlung von Airbus, zuversichtliche Analysten und ein freundliches Marktumfeld an der Börse - das sind die Zutaten, die die Airbus-Aktie am Freitag auf den höchsten Stand seit März 2020 treiben. Charttechnisch betrachtet ist in den kommenden Wochen durchaus noch mehr drin. Airbus-Chef Guillaume Faury zeigte sich auf der virtuellen Hauptversammlung am Mittwoch optimistisch. Trotz weiterhin weltweit darniederliegendem Flugverkehr hält der Flugzeugbauer an seinen ...

