Hamburg (ots) - Die nachhaltige "Mini-Me"-Kollektion für Damen und Babys ist ab dem 3. Mai 2021 in allen Lidl-Filialen sowie im Lidl-Onlineshop erhältlichÜber 20 Lifestyle-Journalisten und knapp 30 Family-Influencer konnten sich am 15. April digital einen ersten Eindruck der neuen Lidl-Kollektion mit Barbara Meier machen. Live aus einem Landhaus in der Nähe von Hamburg übertrug Lidl den virtuellen Launch mit Top-Model Barbara Meier, Moderatorin Johanna Klum und Experten rund um das Thema Nachhaltigkeit und Familie. Die sommerliche Kollektion der Eigenmarken "esmara" und "Lupilu" für Damen und Babys ist komplett mit dem "Grünen Knopf" für nachhaltig produzierte Textilien zertifiziert.Beim virtuellen Ausflug in das Lidl-Landhaus konnten die Gäste nicht nur die Kollektion kennenlernen, sondern auch spannenden Talks beiwohnen und mitdiskutieren. Redner aus dem Bundesentwicklungsministerium, vom Lidl-Partner Bioland, dem Lidl-Einkauf sowie eine Hebamme beantworteten Fragen der Teilnehmer zu nachhaltigen Textilien, bewusster Ernährung und Familienthemen in Corona-Zeiten.Erhältlich ist die Kollektion in den Größen S bis XL bzw. 36 bis 48 für Damen sowie in den Größen 50/56 bis 86/92 für Babys exklusiv in allen Lidl-Filialen sowie im Lidl-Onlineshop. Die Preise liegen zwischen 3,99 Euro und 12,99 Euro.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/4890612