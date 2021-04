Liyang, China (ots/PRNewswire) - Ökotourismus nach der Pandemie: Das China Liyang Tea Festival und das Tianmu Lake Tourism Festival beginnen im Tandem und markieren 30 Jahre der industriellen Entwicklung.China Das Liyang Tea Festival und das Tianmu Lake Tourism Festival begannen am 10. April in Liyang, einer Stadt in der Provinz Jiangsu im Südosten Chinas, gleichzeitig. Die Feierlichkeiten werden für einen Monat stattfinden, alle Themen rund um das "Jahr der ökologischen Qualitätskonsolidierung und -verbesserung", und um die wunderbare Vitalität, Freizeit und Unterhaltung von Liyang hervorzuheben, wird eine Reihe von Tee-bezogenen Aktivitäten mit Schwerpunkt auf Kultur stattfinden, Tourismus, Technologie, Wirtschaft und Handel sowie Werbung. Die Eröffnungsfeier wurde zudem innovativ live über mehrere Online-Kanäle übertragen.Erleben Sie hier die interaktive Multichannel-Pressemitteilung: https://www.prnasia.com/mnr/liyangde_20210416.shtmlIn den vergangenen 30 Jahren hat sich Liyang sowohl sozial als auch wirtschaftlich enorm verändert. Die von Grund auf neu errichtete Teeindustrie hat sich von der einfachen Pflanzung von Bäumen bis zur aktuellen Konfiguration mit Ablegern wie Kultur und Tourismus entwickelt. Der Verkauf von Tee hat sich von kleinen Inlandsverkäufen zu größeren Exporten im Ausland entwickelt. Wir sind zuversichtlich, dass durch die Abhaltung des Dual-Festivals die Stadt Liyang eine treibende Kraft für mehr Investitionen sein wird und weiterhin als internationale Visitenkarte für die moderne ökologische Innovation der Stadt fungiert." sagte Herr Xu Huaqin, Sekretär des Liyang Parteikomitees.Bei der Eröffnungszeremonie gratulierte Herr Noriaki Yamada, Bürgermeister von Hakusan, Liyangs Schwesterstadt in der japanischen Präfektur Ishikawa, allen zur feierlichen Eröffnung des Dual-Festivals per Satellitenvideo. Die Gäste der Zeremonie genossen eine Vorführung auf einer großen Leinwand einer traditionellen Taiko (einer japanischen Trommel), die von den Bürgern von Hakusan gegeben wurde. Bis Ende 2020 hatte Liyang solide Schwesterstädte-Beziehungen zu nicht weniger als neun Städten auf der ganzen Welt aufgebaut, darunter Hakusan, Chatham-Kent in Kanada, Leeuwarden in den Niederlanden und Fulda in Deutschland, wobei die Zahl der Städte ständig wuchs.Im Rahmen der Zeremonie, Auszeichnungen und Titel an Liyang einschließlich, Chinas schönste Touristenstadt und National Research and Travel Demonstration Area und spezielle Plaketten wurden an herausragende Sterne-Teehäuser in Liyang geliefert. Auf der Veranstaltung unterzeichneten 18 Projekte aus in- und ausländischen Unternehmen aus verschiedenen Branchen Verträge mit der Stadtregierung von Liyang über eine Gesamtinvestition von 42,32 Milliarden Yuan, was das enorme Potenzial der Stadt für wirtschaftliche und soziale Entwicklung belegt.Zu den geschätzten Gästen, die an der Zeremonie teilnahmen, gehörten Akademiker der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und der Chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften, Leiter von Universitäten, Regierungsbeamte, Think-Tank-Experten und Wissenschaftler sowie chinesische und ausländische Unternehmer.Mit dem Dual-Festival läuft den ganzen Weg durch die Labor Day (May Day) Feiertage bis zum 10. Mai, nach Angaben des Organisators, gibt es dreizehn weitere Aktivitäten für jeden Geschmack, die Besucher wählen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, weißen Tee Blatt Kommissionierung, ein Fischerkarneval, ein Marathon, der sich durch die umliegenden landschaftlich reizvollen Gebiete schlängelt, und ein traditionelles han-chinesisches Kulturfest werden alle nacheinander abgehalten, um die Besucher zu beleben und zu unterhalten.Da die internationale Situation der Pandemie noch recht prekär ist, werden die meisten Dual-Festival-Aktivitäten sowohl online als auch offline durchgeführt.Liyangs Teeindustrie & das Dual-Festival:Das Hotel liegt in der hügeligen Gegend des Jangtse-Delta, die überlegenen geografischen Bedingungen und das Klima von Liyang bietet eine geeignete Umgebung für Teebaumwachstum. Seit den frühen 1990er Jahren hat sich die Produktionskette des Teeanbaus, Pflückens und Röstens rasant entwickelt und ist in Liyang ein wichtiger Wirtschaftszweig in der Landwirtschaft.Derzeit umfasst Liyangs Teeplantage mehr als 70.000 mu (etwa 4.667 Hektar) mit einem jährlichen Produktionswert von 1,5 Milliarden CNY (229 Millionen USD). Darunter umfasst der repräsentative "Tianmu Lake weißer Tee" fast 50.000 mu (etwa 3.333 Hektar), mit einem jährlichen Produktionswert von mehr als CNY1 Milliarden (153 Millionen US-Dollar). Derzeit gibt es in Liyang mehr als 300 Tee-Produktions- und Betriebseinheiten.Zum ersten Mal im Jahr 1991 gefeiert, hat Liyang Tea Festival durch 30 Jahre mit neuen Inhalten Ideen kontinuierlich gebracht. Unter der Prämisse des Umweltschutzes hat die Stadt Liyang die Entwicklung der Teeindustrie, der ökologischen Landwirtschaft und des Tourismus beschleunigt, um das Wachstum der Sozialwirtschaft zu fördern.Pressekontakt:Joanne Xu+86 18118365998lystczx@163.comOriginal-Content von: Liyang Tea Festival, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154909/4890634