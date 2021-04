Kurssprung bei Daimler: Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Bei der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) geht es seit ihren Tiefstständen vom März 2020, die knapp oberhalb der Marke von 20 Euro ermittelt wurden, permanent und steil nach oben. Nach der Veröffentlichung der vor allem wegen des florierenden China-Geschäftes und der Kostensenkungen weit über den Erwartungen liegenden Zahlen für das erste Quartal und der Bestätigung des Ausblicks legte die Aktie im frühen Handel des 16.4.21 auf ein neues Jahreshoch bei 77,52 Euro zu.

Die Reaktionen der Analysten ließen nicht lange auf sich warten. Mit Kurszielen von bis zu 100 Euro (Goldman Sachs) bekräftigen Experten in den neuesten Analysen ihre Kaufempfehlung für die Daimler-Aktie. Gelingt der Daimler-Aktie auf ihrem Weg zu den hoch gesteckten Kurszielen in den nächsten Wochen zumindest eine Fortsetzung der Rally auf 83 Euro, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 80 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Daimler-Aktie mit Basispreis 80 Euro, Bewertungstag 18.6.21, BV 0,1, ISIN: DE000DFY7ZP0, wurde beim Daimler-Aktienkurs von 77,35 Euro mit 0,25 - 0,26 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 83 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,50 Euro (+92 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 72,966 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 72,966 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JJ87CS2, wurde beim Daimler-Kurs von 77,35 Euro mit 0,47 - 0,48 Euro taxiert.

Wenn die Daimler-Aktie auf 83 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,00 Euro (+108 Prozent) erhöhen - sofern die Daimler-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 70,115 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 70,115 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA5ZBC3, wurde beim Daimler-Kurs von 77,35 Euro mit 0,75 - 0,76 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Daimler-Aktie auf 83 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,28 Euro (+68 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de