Geelys kürzlich gelaunchte Premium-Elektromarke Zeekr stellt ihr erstes Modell vor. Der Zeekr 001 basiert auf Geelys E-Plattform SEA und soll ab Oktober 2021 in China und ab 2022 auch in anderen Ländern ausgeliefert werden. Geely bezeichnet den Zeekr 001 als ersten elektrischen Shooting Brake in China und unterlegt dies mit ersten offiziellen Bildern. Die parallel enthüllten technischen Spezifikationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...