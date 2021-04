Daimler - Aktie nimmt nächste Hürde

Ingmar Königshofen,

Während es in Europa mit den Pkw-Absatzzahlen schwach aussieht, geht es in China heiß her. Das hatte dem Daimler-Konzern nach vorläufigen Zahlen zu einem fantastischen Quartalsergebnis verholfen. Ferner versucht die Aktie nun über eine weitere wichtige Hürde zu springen.

Daimler hat im ersten Quartal operativ deutlich mehr verdient, als vor Jahresfrist. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte im Zeitraum Januar bis Ende März auf rund fünf Mrd. Euro zu, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Absolut ausgedrückt bedeutet dies rund eine Milliarde Euro mehr Gewinn, mehr als vom Markt erwartet worden war. Im Vergleich zum ersten Quartal des letzten Jahres hatte Daimler wegen der Corona-Krise vor Zinsen und Steuern nur 617 Mio. Euro verdient. Das endgültige Zahlenwerk für das erste Quartal 2021 wird der Konzern am 23. April veröffentlichen.

Elektromobilität im Fokus

Ein Blick auf den langfristigen Kursverlauf offenbart unterdessen einen klaren Ausbruchsversuch über die Hochs aus Anfang 2018 von 76,48 Euro und damit eine eindeutige Fortsetzung der seit März letzten Jahres laufenden Kursrallye. Im Erfolgsfall könnte dies zu weiteren Gewinnen an 85,00 Euro führen, denkbar wäre sogar ein Anstieg an die Hochs aus 2015 bei 96,07 Euro für die Daimler-Aktie. Ohne zwischengeschaltete Konsolidierungen wird es allerdings auch nicht gehen, worauf long positionierte Anleger stets vorbereitet sein sollten. Abschläge hätten dagegen Platz bis auf 70,00 Euro, darunter auf 64,55 Euro. Um 60,00 Euro ist der Wert jedoch vergleichsweise sehr stark abgesichert, in bärisches Fahrwasser würde Daimler aber erst unterhalb von 53,50 Euro abrutschen.

Widerstände: 77,52; 78,78; 79,89; 82,66; 85,50; 87,63 Euro

Unterstützungen: 75,00; 73,31; 71,76; 69,80; 67,22; 64,12 Euro

Daimler in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 02.03.2020 - 16.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/ DE0007100000

Daimler in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 11.04.2016 - 16.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/ DE0007100000

Investmentmöglichkeiten

