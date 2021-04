HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Gamesa auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst Henry Tarr konstatierte in einer am Freitag vorliegenden Studie für den Zeitraum der letzten zwölf Monate hohe Zuflüsse in börsengehandelte Indexfonds (ETF) mit Fokus auf erneuerbare Energien. Unter allen von ihm beobachteten Werten wiesen Siemens Gamesa und Vestas die höchste Korrelationen mit der Entwicklung eines auf Windenergie spezialisierten Branchen-ETFs auf./la/jha/



ISIN: ES0143416115

