FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Wacker Neuson haben sich am Freitag mit plus 6,3 Prozent in der SDax -Spitzengruppe etabliert. Mit 22,20 Euro erreichten sie ein Hoch seit Juli 2019.

Das Bankhaus Metzler hatte das Kursziel auf 25 Euro aufgestockt. Die Restrukturierung des Baumaschinenherstellers nehme Fahrt auf, weshalb Analyst Stephan Bauer optimistischer wird für die Margenentwicklung. Außerdem seien die Bewertungen der Konkurrenten gestiegen.

Europaweit waren am Freitag Aktien aus dem Bau- und Baustoffsektor gefragt. Die Branche war mit plus 0,7 Prozent unter den führenden im Stoxx-600-Tableau. Im vorderen Dax-Feld gewannen HeidelbergCement nach einem starken Jahresauftakt 1,8 Prozent./ajx/jha/