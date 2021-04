Unterföhring (ots) -- Moderator Patrick Wasserziehr meldet sich mit seinen Gästen am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr auf Sky Sport News- Komplettiert wird die Runde von Kommentator Robert Hunke- "Meine Geschichte - das Leben von Silvio Heinevetter" am Sonntag direkt im Anschluss um 13.00 Uhr und in der Wiederholung um 22.30 Uhr auf Sky Sport News- Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist Sky Sport News unter anderem auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbarUnterföhring (ots) - Unterföhring, 16. April 2021 - Am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" im Free-TV auf Sky Sport News. Gemeinsam mit seinen Gästen diskutiert er über den laufenden Bundesliga-Spieltag, das zurückliegende Champions-League-Viertelfinale und die wichtigsten Themen aus der Welt des Fußballs.Im Fokus stehen dieses Mal unter anderem die Situation beim FC Bayern um die Differenzen zwischen Trainer Hans-Dieter Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic sowie die bei Eintracht Frankfurt, wo trotz des sportlichen Höhenflugs nach Sportvorstand Fredi Bobic und Sportdirektor Bruno Hübner auch Trainer Adi Hütter zum Saisonende den Verein verlässt.Zu Gast im Studio ist dieses Mal Felix Magath. Der 67-jährige ehemalige Weltklasse-Spieler und Bundesliga-Trainer ist derzeit als Head of Global Soccer bei Flyeralarm tätig und kümmert sich in dieser Rolle unter anderem um die Würzburger Kickers in der 2. Bundesliga und den österreichischen Erstligisten Admira Wacker Mödling. In der Bundesliga trainierte er neben dem FC Bayern, mit dem er zwei Mal das Double holte, den FC Schalke, den VfL Wolfsburg, den VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen und den HSV.Komplettiert wird die Runde im Studio von Sky Experte Lothar Matthäus und Kommentator Robert Hunke, der für die "Sportschau" die Bundesliga-Zusammenfassungen und für das Schweizer Fernsehen die UEFA Champions League live kommentiert.Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News läuft die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App."Meine Geschichte - das Leben von Silvio Heinevetter" am Sonntag im Anschluss an "Sky90" um 13.00 Uhr auf Sky Sport NewsAm Sonntag dürfen sich Zuschauer auch auf eine neue Ausgabe von "Meine Geschichte - das Leben von ..." freuen. Wenn Moderator Riccardo Basile bekannte Persönlichkeiten des Sports trifft, stehen die persönlichen Geschichten abseits des Spielfelds im Vordergrund.In der aktuellen Episode trifft er Silvio Heinevetter. Der 36-jährige Handball-Nationaltorhüter, der unter anderem Olympia-Bronze 2016 in Rio gewann, ist einer der bekanntesten deutschen Handballer. Von 2005 bis 2009 stand er für den SC Magdeburg und anschließend bis 2020 für die Füchse Berlin zwischen den Pfosten. Aktuell spielt er für die MT Melsungen."Meine Geschichte - das Leben von Silvio Heinevetter" wird am Sonntag um 13.00 Uhr auf Sky Sport News ausgestrahlt. Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News ist die Sendung auch im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbar.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4890701