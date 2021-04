Volkswagen hat zum Jahresauftakt dank der großen Nachfrage in China deutlich mehr Autos verkauft als zu Beginn der Corona-Krise anfang 2020. Insgesamt wurden mit gut zwei Millionen Fahrzeugen mehr als ein Fünftel mehr an die Kunden ausgeliefert als vor einem Jahr, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...