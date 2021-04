Daimler-Zertifikate mit bis zu 11%-Chance und 16% Sicherheitspuffer

Bei der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) geht es seit ihren Tiefstständen vom März 2020, die knapp oberhalb der Marke von 20 Euro ermittelt wurden, permanent und steil nach oben. Nach der Veröffentlichung der vor allem wegen des florierenden China-Geschäftes und der Kostensenkungen weit über den Erwartungen liegenden Zahlen für das erste Quartal und der Bestätigung des Ausblicks legte die Aktie im frühen Handel des 16.4.21 auf ein neues Jahreshoch bei 77,52 Euro zu.

Die Reaktionen der Analysten ließen nicht lange auf sich warten. Mit Kurszielen von bis zu 100 Euro (Goldman Sachs) bekräftigen Experten in den neuesten Analysen ihre Kaufempfehlung für die Daimler-Aktie. Mit ausgewählten Bonus- und Discount-Zertifikaten können Anleger auch dann zu hohen Renditen gelangen, wenn die Rally der Daimler-Aktie ins Stocken gerät.

Bonus-Zertifikat mit 11% Chance und 16% Sicherheitspuffer

Das DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000DV14PZ1) auf die Daimler-Aktie mit Barriere bei 65 Euro, Bonuslevel und Cap bei 80 Euro, BV 1, Bewertungstag 18.3.22, wurde beim Daimler-Kurs von 77,23 Euro mit 71,92 - 71,93 Euro gehandelt. Verbleibt die Daimler-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 65 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 80 Euro zurückbezahlt.

Da das Zertifikat derzeit mit 71,93 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in elf Monaten einen Bruttoertrag von 11,21 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 15,83 Prozent auf 65 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird das Zertifikat mit dem am 18.3.22 festgestellten Schlusskurs der Aktie - maximal mit 80 Euro - zurückbezahlt.

Discount-Zertifikat mit 7,50% Chance und 13% Discount

Das BNP-Discount-Zertifikat auf die Daimler-Aktie (ISIN: DE000PF68HS6), BV 1, Bewertungstag 18.3.22, mit Cap bei 72 Euro wurde beim Aktienkurs von 77,23 Euro mit 66,68 - 66,98 Euro gehandelt. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 13,27 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die Daimler-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 72 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 72 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten elf Monaten einen Bruttoertrag von 7,49 Prozent, wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Erst dann, wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Outperformancepunktes von 83,01 Euro notiert, wird das Aktieninvestment eine höhere Rendite als das Zertifikat abwerfen. Notiert Daimler am Bewertungstag unterhalb des Caps von 72 Euro, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Daimler-Aktie ins Depot geliefert.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Anlageprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de