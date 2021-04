DJ PTA-Adhoc: ItN Nanovation AG: Neuer Vorstand

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Saarbrücken, 16. April 2021 (pta023/16.04.2021/11:30) - Das Amtsgericht Saarbrücken hat mit Beschluss vom 14. April 2021, der der ItN Nanovation AG (ISIN DE000A0JL461) am heutigen Tag zugegangen ist, Herrn Lutz Bungeroth mit sofortiger Wirkung zum neuen Vorstand der ItN Nanovation AG ernannt, nachdem Herr Renping Li aus dem Vorstand ausgeschieden ist und das Unternehmen verlassen hat. Die ItN Nanovation AG ist daher nicht länger führungslos.

Herr Bungeroth war bereits von Mai 2010 bis April 2017 Vorstand der ItN Nanovation AG und ist deswegen mit dem Unternehmen vertraut. Herr Bungeroth ist Ingenieur des Maschinenbaus und verfügt über langjährige Führungserfahrung bei mittelständischen Unternehmen.

ItN Nanovation AG

Der Vorstand

Rückfragehinweis

ItN Nanovation AG Lutz Bungeroth Provinzialstr. 106 66806 Ensdorf

Tel.: +49 (0) 6831 12 69 85-0 Fax: +49 (0) 6831 12 69 85-1 Email: ir@itn-nanovation.com (mailto:ir@itn-nanovation.com) http://www.itn-nanovation.com

(Ende)

Aussender: ItN Nanovation AG Adresse: Provinzialstr. 106, 66806 Ensdorf Land: Deutschland Ansprechpartner: Lutz Bungeroth Tel.: +49 (0) 6831 12 69 85-0 E-Mail: ir@itn-nanovation.com Website: www.itn-nanovation.com

ISIN(s): DE000A0JL461 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1618565400684 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 16, 2021 05:30 ET (09:30 GMT)