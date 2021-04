Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der US-Staatsanleihen im längeren Laufzeitenbereich sind trotz sehr starker Konjunkturdaten in den vergangenen Wochen nur noch geringfügig angestiegen, so die Analysten der DekaBank.Dies sei ein klares Indiz dafür, dass in den Kursen bereits hinreichend viel Konjunkturoptimismus eingepreist sei. Hierzu gehöre auch, dass sich die US-Wirtschaft bis Ende 2022 nahezu vollständig von der Corona-Krise erholt haben werde. Insofern rücke nun zunehmend die Frage nach dem geldpolitischen Exit in den Vordergrund. Bislang scheinen die FOMC-Mitglieder in dieser Hinsicht keine Eile zu haben, so die Analysten der DekaBank. Dies sei auch Ausdruck ihres Strategiewechsels vom Herbst vergangenen Jahres. (Ausgabe April 2021) (16.04.2021/alc/a/a) ...

