HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz SE von 239 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe einige potenzielle Kurstreiber für die Aktien, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. So könnten starke operative Ergebnisse im ersten und vor allem im zweiten Quartal dazu führen, dass der Versicherer beim Gewinn die obere Hälfte der für 2021 in Aussicht gestellten Spanne erreicht. Zudem würde die starke Solvenzlage es der Allianz erlauben, eine Wiederaufnahme ihres Aktienrückkaufprogramms anzukündigen./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2021 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

