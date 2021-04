Tesla baut derzeit nicht nur in Grünheide bei Berlin eine neue Giga-Fabrik. Auch in Texas entsteht eine GigaFactory. Konzernchef Elon Musk besuchte kürzlich die Baustelle in Berlin und tauchte nun auch bei Austin auf. Dabei ist der Firmenchef im Cybertruck vorgefahren. Einige Stücke des ungewöhnlichen Fahrzeugs sollen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Ende Januar war Tesla-CEO Elon Musk noch skeptisch. Doch die Vorbereitungen für den Stahl-Pickup scheinen schon intensiv zu laufen, schrieb ...

