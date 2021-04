Der Höhenflug an den Aktienmärkten hält an. Befeuert von der Wall Street und soliden Firmenbilanzen stieg der Dax am Freitag um 0,9 Prozent auf ein Rekordhoch von 15.389,44 Punkten. Der EuroStoxx50 kletterte um 0,5 Prozent auf 4014,60 Zähler und war damit so hoch wie seit Januar 2008 nicht mehr.

