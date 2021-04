Berlin (ots) - Achtung, aktuelle Ergänzung: Gloria von Thurn und Taxis wird die Beisetzung von Prinz Philip live auf WELT kommentieren und hierfür aus Rom zugeschaltet.



WELT zeigt am Samstag, den 17. April von 14.30 bis 18 Uhr, die Beisetzung von Prinz Philip. Im Studio in Berlin moderieren Tatjana Ohm und Alexander Siemon. Vor Ort in London ist Reporterin Daniela Will.



Die Sendung ist auch im Livestream auf WELT.de und in der WELT Nachrichtensender TV-App abrufbar.



