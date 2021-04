Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag mit anhaltenden Aufschlägen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX baute seine Verlaufsgewinne am Vormittag aus und legte bis 12.0 Uhr um 1,03 Prozent auf 3.238,73 Zähler zu. Der breiter gefasste ATX Prime verbesserte sich um 0,97 Prozent auf 1.650,61 Einheiten. Rekordstände an den US-Börsen am Vortag sorgten auch in Europa für gute Anlegerlaune. Zudem ...

