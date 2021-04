FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gefallen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum Mittag um 0,19 Prozent auf 171,04 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf minus 0,28 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Die sehr freundliche Stimmung an den Aktienmärkten belastete die Anleihen. So erreichte der Dax erneut ein Rekordhoch. Nach Einschätzung von Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) ist die Risikoaversion an den Finanzmärkten derzeit relativ gering, was die Kurse von Bundesanleihen belastet. Sie verweisen auf jüngste Konjunkturdaten aus den USA, die überwiegend robust ausgefallen seien und über den Erwartungen gelegen hätten.

Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in der Eurozone am Vormittag nicht veröffentlicht. Am Nachmittag werden in den USA Zahlen vom Immobilienmarkt und zum Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan veröffentlicht./jsl/bgf/jha