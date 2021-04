Original-Research: Mountain Alliance AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Mountain Alliance AG



Unternehmen: Mountain Alliance AG

ISIN: DE000A12UK08



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 16.04.2021

Kursziel: 6,80

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Finanzierungsrunde bei Lingoda verdeutlicht gutes Sentiment

Mountain Alliance hat gestern über eine abgeschlossene Finanzierungsrunde bei der Beteiligung Lingoda berichtet.



Sentiment für digitale Geschäftsmodelle unverändert positiv: Durch die in den vergangenen Wochen aufgekommenen Gerüchte bezüglich eines Börsengangs der Digitalunternehmen Babbel, Mister Spex und ABOUT YOU zeichnete sich das unverändert gute Sentiment für digitale Geschäftsmodelle bereits ab. Mit Lingoda hat nun auch eine Beteiligung aus dem Portfolio von Mountain Alliance das positive Marktumfeld genutzt und sich frisches Wachstumskapital gesichert. Der amerikanische Kapitalgeber Summit Partners investiert gemeinsam mit dem Investor Conny Boersch insgesamt 57 Mio. Euro in die Online-Sprachschule Lingoda. Das Kapital soll primär zur weiteren Expansion in neue Märkte sowie zur Verbesserung der technologischen Möglichkeiten der virtuellen Klassenräume genutzt werden. Mountain Alliance hält nach der Finanzierungsrunde noch rund 7% an Lingoda (zuvor: 8,6%). Die Bewertung der Transaktion ist nicht bekannt.



Herleitung der Lingoda-Bewertung: Der Wettbewerber Babbel erwartet Medienberichten zufolge in 2021 ein Umsatzniveau von 200 Mio. Euro und soll im Rahmen eines IPOs mit rund 1,0 Mrd. Euro bewertet werden. Dies würde näherungsweise einem EV/Umsatz-Multiple von 5,0x entsprechen, was für ein stark wachsendes SaaS-Geschäftsmodell u.E. noch als fair angesehen werden kann. Für den Wettbewerber Lingoda liegen zwar kaum öffentlich verfügbare Daten vor. Allerdings gibt das Unternehmen selbst an, dass die Erlöse seit Gründung (2012) jedes Jahr verdoppelt werden konnten. Da Lingoda in 2020 überproportional profitiert haben dürfte, halten wir in 2021 ein Umsatzniveau in der Bandbreite von 35 - 40 Mio. Euro für plausibel. Unter Berücksichtigung eines EV/Umsatz-Multiples von 5,0x würde dies einer Bewertung von etwa 185 Mio. Euro entsprechen. Der 7,0%-Anteil von Mountain Alliance wäre somit ca. 13 Mio. Euro wert (rund 30% des EVs).

Mindestens ein bis zwei Exits avisiert: Neben dem positiven Newsflow durch die Finanzierungsrunde bei Lingoda hat der Vorstand jüngst in einem Interview bestätigt, nach wie vor mindestens ein bis zwei Exits pro Jahr realisieren zu wollen. Zudem ist wohl auch die Pipeline für Zukäufe gut gefüllt, sodass u.E. mit weiteren Erfolgsmeldungen zu rechnen ist. In unserem Bewertungsmodell ergibt sich ein deutlich höherer Potenzialwert der Kernbeteiligung AlphaPet auf 8,1 Mio. Euro (zuvor: 5,5 Mio. Euro), da sich die Bewertungsmultiples der Peers in den letzten Wochen spürbar erhöht haben. Dagegen ist der Potenzialwert von Exasol infolge einer etwas niedrigeren Bewertung unserer Peergroup gesunken (5,6 vs. zuvor 6,4 Mio. Euro).



Fazit: In Summe führen die Anpassungen der Potenzialwerte zusammen mit dem gestiegenen Wertansatz der börsennotierten Beteiligungen zu einem erhöhten Kursziel von 6,80 Euro (zuvor: 6,30 Euro). Da Mountain Alliance neben Lingoda mit der asknet Solutions AG, mentavio, movingimage und tixxt noch über weitere Beteiligungen aus den attraktiven Segmenten E-Learning, E-Health und Remote Work verfügt, halten wir das Sentiment für unverändert positiv. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung.







