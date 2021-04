In Aachen werden im Rahmen des Forschungsprojekts AligN insgesamt 6,8 Millionen Euro in den Aufbau von Ladesäulen investiert. 130 Ladepunkte an 16 Standorten sind bereits installiert, weitere 58 Ladepunkte an sieben Standorten sind gerade im Aufbau. Der Projektname AligN steht für "Ausbau von Ladeinfrastruktur durch gezielte Netzunterstützung". Das gemeinsam mit der STAWAG, Regionetz, der RWTH Aachen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...