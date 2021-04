"Buy the rumor - sell the news" Ich hatte Sie bereits im aktuellen Zürcher Finanzbrief 08/21 darauf vorbereitet. Die Erwartungen in Zürich an den Zwischenbericht der VAT Group (CH0311864901) zum 1. Quartal waren ausgesprochen hoch. Der Kurs war im Vorfeld für einen perfekten Abschluss und einen überraschend starken Ausblick positioniert. Die Zahlen waren auch sehr gut, aber nicht ganz so perfekt, wie die Börsianer sich das gewünscht hatten. VAT schloss nach den Zahlen in Zürich -3,80 % tiefer.Der Umsatz der Gruppe stieg im ...

