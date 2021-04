Bonn (ots) - phoenix sendet am morgigen Samstag ab 14.00 Uhr ein Sonderprogramm anlässlich der Beisetzung von Prinz Philip, dem Ehemann von Queen Elizabeth II. Moderatorin ist Tina Dauster. Den Auftakt bilden zwei Dokumentationen über das Leben und Wirken des Herzogs von Edinburgh: "Philip - Im Schatten Ihrer Majestät" (14.15 Uhr) des ZDF-Korrespondenten Yacin Hehrlein gefolgt von der neuen Dokumentation "Prinz Philip - Ein Leben für die Queen" (14.45 Uhr) von Susanne Gelhard und Ulrike Grunewald.



Ab 15.30 beginnt die Übertragung der eigentlichen Trauerfeier auf dem Gelände von Schloss Windsor. Wegen der Corona-Pandemie wird Prinz Philip lediglich im Kreis der königlichen Familie beigesetzt. phoenix zeigt die Zeremonie live in einer Übernahme des britischen Senders BBC im englischen Originalton. Die deutsche Übersetzung bietet phoenix auf einem zweiten Ton-Kanal an.



Auf ausdrücklichen Wunsch von Prinz Philip wird auf ein Staatsbegräbnis verzichtet, stattdessen wird er in einem zeremoniellen königlichen Begräbnis beigesetzt. Der Sarg wird in einer gegen 15.45 Uhr beginnenden Prozession aus dem Innenhof des Schlosses Windsor zur St. George's-Kapelle gefahren. Der Trauergottesdienst dort beginnt gegen 16 Uhr mit einer nationalen Schweigeminute. Am Ende des Gottesdienstes wird Prinz Philip in der königlichen Gruft beigesetzt, wo der Sarg bis zum Ableben der Queen verbleibt. Dann soll das königliche Paar, das über 73 Jahre miteinander verheiratet war, Seite an Seite in eben jener Kirche beigesetzt werden.



Pressekontakt:



phoenix-Kommunikation

Telefon: 0228 / 9584 192

kommunikation@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de



Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4890948

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de