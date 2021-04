ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vonovia nach dem vom Bundesverfassungsgericht gekippten Berliner Mietendeckel auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Richterspruch sei das bestmögliche Ergebnis für die in der deutschen Hauptstadt tätigen Wohnimmobilienunternehmen, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia wolle zwar keine Mietnachforderungen stellen, peile beim Mietwachstum auf vergleichbarer Basis aaber dennoch das obere Ende der für dieses Jahr avisierten Spanne an./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2021 / 17:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2021 / 17:59 / GMT



