Fast schon gespenstisch ruhig geht es am Aktienmarkt derzeit zu. Die Mitte der Woche gestartete Berichtssaison wird aber zumindest vereinzelt für Bewegungsdrang sorgen. In unserem Portfolio hat sich abgesehen von den beiden Neuaufnahmen im Laufe der Woche wenig getan. Auf der Empfehlungsliste finden sich 28 Positionen. 22 Investments liegen im Plus, die Durchschnittsrendite beläuft sich auf 32 Prozent. Bei den folgenden Engagements sehen wir in dieser Woche Handlungsbedarf: Symrise und Daimler.

Den vollständigen Artikel lesen ...