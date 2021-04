DJ Merkel, Macron begrüßen Chinas Ziel der CO2-Neutralität

BERLIN (Dow Jones)--Vor dem globalen Online-Klimagipfel in der kommenden Woche haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron Chinas Klimaziele begrüßt. In einem Telefonat mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping hätten beide am Freitag begrüßt, dass Xi das Ziel der CO2-Neutralität Chinas vor 2060 bekräftigt habe.

"Sie unterstützten den Ansatz Chinas, auch kurzfristige Einsparziele anzupassen", erklärte die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, Ulrike Demmer.

Das Telefonat fand vor dem Online-Klimagipfel statt, zu dem US-Präsident Joe Biden am 22. und 23. April eingeladen hat.

Merkel und Macron warben in dem Gespräch mit Xi für zusätzliche gemeinsame Anstrengungen zum Schutz der Biodiversität bei der für Oktober geplanten 15. Vertragsstaatenkonferenz zur Biodiversitätskonvention in der chinesischen Stadt Kunming.

Außerdem tauschten sich die drei Politiker über die Covid-19-Pandemie und die globale Impfstoffversorgung sowie zu Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung und Zusammenarbeit auch. Auch eine Reihe internationaler und regionaler Themen standen auf der Agenda.

April 16, 2021

