Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft BlackRock hat per Ende März beim verwalteten Vermögen die Schwelle von neun Billionen Dollar überschritten, so die Experten von "FONDS professionell".Dies gehe aus den am Donnerstag (15.04.) vorgelegten Zahlen für das erste Quartal hervor. Demnach sei das verwaltete Vermögen gegenüber März 2020 um stolze 39 Prozent geklettert. In den ersten drei Monaten des Jahres 2021 seien dem Asset-Management-Riesen unterm Strich 171,6 Milliarden Dollar an frischen Mitteln zugeflossen. ...

