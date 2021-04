ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Amazon von 3940 auf 3950 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Gefahr einer Regulierung der besonders mächtigen Internetkonzerne sei das gesamte Jahr 2020 Thema gewesen und das dürfte auch in absehbarer Zukunft so bleiben, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe daher begonnen, seine Schätzungen aufzuspalten in "direkt zum Konzern gehörend", "Drittanbieter-Marktplätze" und den Bereich "Amazon Web Services" (AWS)./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2021 / 08:16 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0231351067

