Der Rechnungsabschluss der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) für das Jahr 2019 ist in einigen Punkten auf Kritik des internen Kontrollamts gestoßen. Dieses hat Mitte Februar 2021 einen Bericht über die Gebarung der WKÖ und der Fachverbände vorgelegt, der nun der APA vorliegt. So fehle es etwa an einem Gesamtkonzept für Beratungen und die Kosten, die dabei entstehen, kritisiert das Kontrollamt.Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...