Baden-Baden (ots) - Wenn's ans Erben geht, kommen unterdrückte Gefühle und verborgene Wahrheiten ans Licht: In ihrem siebten Fall bekommen die Kommissare Franziska Tobler und Friedemann Berg tiefe Einblicke in die Dynamik einer Familie, in der es einiges zu vererben gibt. Franziska Schlotterer führte bei der SWR Produktion "Tatort - Was wir erben" zum ersten Mal Regie bei einem Tatort, das Drehbuch stammt von Patrick Brunken. Eva Löbau als Franziska Tobler und Hans-Jochen Wagner als Friedemann Berg stehen Jenny Schily, Jan Messutat und Johanna Polley als Mitglieder der Familie gegenüber. Der "Tatort - Was wir erben" wird am Sonntag, 25. April im Ersten ausgestrahlt und ist danach sechs Monate in der ARD Mediathek verfügbar.Folgenreiche TestamentsänderungDer verdächtige Treppensturz der 78-jährigen Fabrikantenwitwe Elisabeth Klingler ruft die Kommissare Franziska Tobler und Friedemann Berg auf den Plan. Gerade hatte Klingler ihrer Tochter, ihrem Sohn, der Enkelin samt dem Notar eine Testamentsänderung verkündet: Die Familienvilla solle nach ihrem Tod an ihre Betreuerin Elena Zelenko gehen. Ein Schock für ihre Kinder, die mit vehementer Empörung reagieren. Erst als ihre Mutter schon im Sterben liegt, erfahren Gesine und Richard, dass Elisabeth Klingler und Elena Zelenko heimlich geheiratet haben. Anders als ihre Nichte Toni wollen sie diese Tatsache nicht akzeptieren, zumal es jetzt um mehr als nur die Villa geht. Hin- und hergerissen zwischen Trauer, Zurückweisung und der Angst vor den finanziellen Auswirkungen der Testamentsänderung präsentieren die düpierten Erben den Kommissaren diverse Hinweise auf die Verstrickung Zelenkos. Franziska Tobler und Friedemann Berg gehen dem nach, behalten aber auch die Familienmitglieder im Blick. Zumal sie bei ihren Ermittlungen feststellen, dass die Klinglers und Elena Zelenko eine gemeinsame Vergangenheit haben, deren Schatten Elisabeth Klingler belasteten.Das TeamDer "Tatort - Was wir erben" ist eine Produktion des Südwestrundfunks. In weiteren Rollen spielen Marie Anne Fliegel, Wieslawa Wesolowska, Janina Elkin und Christoph Jungmann. Ausführende Produzentin ist Franziska Specht, die Redaktion liegt bei Katharina Dufner.In der ARD Mediathek von 25.4. bis 24.10.2021 verfügbar