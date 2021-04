Frankfurt (www.fondscheck.de) - Union Investment baut ihre strategische Position im europäischen Wohnimmobilienmarkt weiter aus, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nachdem der Hamburger Immobilien-Investmentmanager mit dem Ankauf der Projektentwicklung Hyperion in Helsinki erst vor Kurzem in den finnischen Wohnimmobilienmarkt eingestiegen ist, erfolgt nun der Start in Irland. Union Investment hat das projektierte Wohnquartier "8th Lock" in Dublin vom britischen und irischen Projektentwickler Ballymore gekauft. Der Kaufpreis beträgt rund 200 Millionen Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...