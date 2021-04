Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag weiterhin mit freundlicher Stimmung gezeigt. Der heimische Leitindex ATX konnte seine Kursgewinne weitgehend halten und legte bis 14.20 Uhr um 0,78 Prozent auf 3.230,82 Einheiten zu. Der breiter gefasste ATX Prime kletterte um 0,76 Prozent auf 1.647,12 Zähler. Rekordstände an den US-Börsen am Vortag hatten an Europas Börsen von Handelsstart an für gute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...