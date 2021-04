WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Bauwirtschaft hat sich im März deutlich besser entwickelt. Die Zahl der neu begonnenen Bauten stieg stark an, es wurden auch mehr Häuser zum Bau genehmigt. Die Baubeginne stiegen gegenüber dem Vormonat um 19,4 Prozent, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Zuwachs um 13,5 Prozent erwartet.

Der kräftige Anstieg folgt auf einen deutlichen Rücksetzer im Februar. Für diesen war vor allem das extrem kalte Winterwetter verantwortlich, das die Bautätigkeit stark gedämpft hatte.

Die Baugenehmigungen, die den Baubeginnen zeitlich vorauslaufen, stiegen von Februar auf März um 2,7 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 1,7 Prozent gerechnet./bgf/jsl/mis