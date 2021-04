Das Ende für den Berliner Mietendeckel bescherte den Aktien von Wohnungs-Titeln gestern einen Aufschwung. Auch am Tag danach halten die meisten Unternehmen mit Wohnungsbeständen ein Plus. Ohnehin hatten viele Anleger in den vergangenen zwei Jahren viel Spaß an Wohnungsaktien. Von Bernhard Bomke

