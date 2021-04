DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 17. April, und Montag, 19. April

=== S A M S T A G, 17. April 2021 - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung M O N T A G, 19. April 2021 *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Februar 09:30 EU/Videokonferenz des Rates für Auswärtige Angelegenheiten *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Februar 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Eröffnung (virtuell) der Außenwirtschaftstage (bis 23.4.) 11:00 DE/Bundesregierung, Sitzung des Corona-Kabinetts, Berlin 11:30 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), Video-PG anlässlich der Vorstandssitzung 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht April *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q, Atlanta 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), Deutscher Bankentag (virtuell), u.a. Teilnahme von Bundesfinanzminister Scholz, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, CDU-Vorsitzender Laschet, Deutsche-Bank-Vorstand Sewing, Daimler-Vorstand Källenius und Commerzbank-Vorstand Knof *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor *** 22:15 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 1Q, Armonk *** 23:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 1Q, Chicago *** - DE/Bündnis 90/Die Grünen, Bekanntgabe der Kanzlerkandidatur, Berlin ===

